صندوق التنمية المحلية يمول 1051 مشروعا صغيرا باستثمارات 15 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل إضافى من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد نفاذ التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى، ويبلغ 15 مليون جنيه مشيراً الى أن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالى الحالى 1051 مشروعاً بإستثمارات 17,8 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، إضافة الى2,8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، وقال إن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعاً للمرأة بنسبة 69,5 % من اجمالى المشروعات .

وأوضح الوزير أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة بعدد 310 مشروعات بإستثمارات 4,8 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 216 مشروعا باستثمارات 3,6 مليون جنيه، و الدقهلية 109 مشروعات بإستثمارات 1,7 مليون جنيه، و المنوفية 100 مشروعا باستثمارات 2,7 مليون جنيه، و سوهاج 78 مشروعات باستثمارات 1,5مليون جنيه، و تركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيوانى و الدواجن و منافذ البيع و المشروعات البيئية و الحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، و بيع الأسمدة و الأعلاف و الغلال و منتجات الألبان وعسل النحل .

ووجه اللواء هشام آمنة مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات .

وأضاف أن صندوق التنمية المحلية يهدف الى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية الى قرية منتجة واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الاحوال المعيشية لابناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلالة .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن قروض الصندوق تصل إلى 60 ألف جنيه، موضحا أن القرض لايتضمن شراء أراضى أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة انتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الافراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى سيتم تمويلة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق .

وتابع الوزير، أن الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية اخرى بالنطاق المحلى .

وطالب وزير التنمية المحلية، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة"حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسى للمبادرة، و هو التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.