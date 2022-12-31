اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 04:21 م
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تقديم الرعاية الطبية لـ1307 حالات بقافلة جامعة طنطا بمركز زفتى ضمن حياة كريمة

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:20 م
تقديم الرعاية الطبية لـ1307 حالات بقافلة جامعة طنطا بمركز زفتى ضمن حياة كريمة قافلة جامعة طنطا بمركز زفتى ضمن حياة كريمة
الغربية - مصطفى عادل

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انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى  بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
أكد الدكتور محمود ذكي، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة  للوصول إلى القرى  الأكثر احتياجاً  موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم  خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء  بالمجان وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لاهداف رؤية مصر 2030. 
 
أشار الدكتور محمود سليم، أن القوافل الطبية الشاملة التى تنظمها الجامعة تأتى حرصا منها على الالتزام والوفاء بمسئوليتها نحو المجتمع المدني والتفاعل الإيجابي بهدف تلبية احتياجاته، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ،كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".بالإضافة إلى توزيع "750" نموذج امتحان للشهادة الاعدادية ل150 طالب من أبناء القرية .
 
كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1307 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 86 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 124 في عيادة الاطفال، و 184 بالعظام، و 112 جلدية، 134باطنة، و 66 مسالك بولية، و 123 أنف وأذن، و 28 جراحة عامة، و 56 صدر، و 56 نفسية وعصبيه ،138 جراحة العيون ،46 قلب واوعية دموية، 16تنظيم الاسرة ،86 تحاليل،52الكشف المبكر لسرطان الثدي ، مضيفاً أنه تم تحويل 78 حالة بواقع 8 جراحة المخ والاعصاب، 4 اطفال ،9 عظام ، 7 جلدية ، 6باطنة ، 4 المسالك البولية ، 9 انف واذن وحنجرة ،  6 جراحة عامة ،3الصدر،4نفسية وعصبية ، 14جراحة العيون،2قلب واوعية دموية، 2 الكشف المبكر لسرطان الثدي.
 
شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 25 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
 

 


جامعة طنطا

قافلة طبية

حياه كريمه

زفتى

رئيس جامعة طنطا



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