زعيم كوريا الشمالية يتلقى التهنئة بالعام الجديد من روسيا والصين والهند

وكالات

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، أن زعيم البلاد كيم جونج أون تلقى التهنئة بحلول العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فيما لم تفصح الوكالة عن تفاصيل برقية التهنئة.

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تلقى التهنئة بالعام الجديد كذلك من الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفقا للوكالة، تلقى كيم جونج أون أيضا التهنئة بحلول العام الجديد من عدد من رؤساء الدول والشخصيات العامة والسياسيين، بما في ذلك رؤساء منجوليا وسنغافورة وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان ورئيس وزراء الهند وآخرين.