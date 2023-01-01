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رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الامتحانات بكليات العلوم والإعلام والآداب والتجارة

الأحد، 01 يناير 2023 12:34 م
رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الامتحانات بكليات العلوم والإعلام والآداب والتجارة تفقد رئيس الجامعة
المنوفية - محمود شاكر

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تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولتهما التفقدية لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقاما اليوم بزيارة كليات العلوم والإعلام والآداب والتجارة.

تفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات والتأكد من تطبيق جميع الضوابط والقواعد العامة لسير الامتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب، والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها لمناهج الفصل الدراسى، وتواجد المراقبين والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس فى أماكنهم، وانتظام سير العمل بجميع اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.
 
رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان فى استقباله عمداء الكليات الدكتور عادل نصار عميد العلوم، الدكتورة ندية القاضى عميد الإعلام، الدكتور أسامة مدنى عميد الآداب، الدكتور أمجد عمارة عميد التجارة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

 


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