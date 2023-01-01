رئيس أزهر الإسكندرية يتفقد اللجان بأول أيام امتحانات الثانوية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية عدد من اللجان ومنها معهد فتيات السيوف الثانوى للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل الثانوى فى يومها الأول مؤكدًا ان الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون تلقى ايه شكاوى من الامتحانات واللجان .

كما تفقد كنترول معهد الإمام الحسين الابتدائي والاطمئنان على عمليات التصحيح والرصد يرافقة احمد البرجى مدير التعليم الثانوى ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

فى سياق اخر اختتمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية ، اليوم الاربعاء،فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بمدينة برج العرب تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرءوف الرحيم" تحت اشراف وزارة الأوقاف .

حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ السيد فايد (قارئاً)

والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير .

كرّم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاءالشيخ السعيد خيري إمام وخطيب مسجد سيدي القباري والواعظات الفائزات فى مسابقة القرآن الكريم التى اطلقتها وزارة الأوقاف فى إطار دورها الثقافى والدعوى .

وشمل التكريم الواعظة المهندسة بهيرة خير الله، الواعظة الدكتورة منال على، الواعظة المهندسة سهام يونس

لفوزهم في مسابقة لغة القرآن .