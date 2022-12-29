وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد لجان الامتحانات بمعاهد غرب.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية عدد من المعاهد للأطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في يومها الاخير لصفوف النقل الابتدائي والإعدادى وذلك لمتابعة أعمال الامتحانات بمعاهد إدارة غرب معهد طاهر القويرى الابتدائي والإعدادى ومعهد القويرى الابتدائى ومعهد الإمام الشافعي.



كما أكد على عدم وجود أي شكاوى وانتهاء الامتحانات فى جو من الهدوء وقد نبة على أعضاء الكنترول بالاهتمام بعمليات الرصد فى المسودة وعلى جهاز الحاسب الآلي طبقآ للتعليمات المرسله من قطاع المعاهد ورافقه اسماعيل أنور مدير العلاقات العامة وعادل حجر عضو إدارة الأمن.



فى سياق اخر اختتمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية ، اليوم الاربعاء،فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بمدينة برج العرب تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرءوف الرحيم" تحت اشراف وزارة الأوقاف.



حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ السيد فايد (قارئاً)

والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير.



كرّم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاءالشيخ السعيد خيري إمام وخطيب مسجد سيدي القباري والواعظات الفائزات فى مسابقة القرآن الكريم التى اطلقتها وزارة الأوقاف فى إطار دورها الثقافى والدعوى.



وشمل التكريم الواعظة المهندسة بهيرة خير الله، الواعظة الدكتورة منال على، الواعظة المهندسة سهام يونس لفوزهم في مسابقة لغة القرآن.