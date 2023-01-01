رأس البر تستقبل احتفالات الكريسماس مجانا.. وإقبال كثيف من أهالى دمياط..فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

استقبلت مدينة رأس البر احتفالات المواطنين بأعياد الكريسماس، أجواء احتفالية متعددة شهدتها المدينة، إقبال مكثف من قبل الأهالي وارتفاع متزايد في أعداد الوافدين لقضاء احتفالات الكريسماس.

ريما ساعدت حالة الطقس في زيادة فرص المواطنين للاحتفال، أحوال ممتعة ولكن ليس هذا كل شىء، فعليك أن تتخيل انك من الممكن قضاء احتفالات رأس البر داخل مدينة رأس البر مجانا، سبب اخر ساعد في احتفالات الدمايطة ليس الدمايطة فقط ولكن أبناء المحافظات المجاورة أيضا.

بمنطقة شارع النيل تم وضع شجرة الكريسماس والتي شهدت اقبال الجميع لالتقاط صورا تذكارية، نجحت المحافظة هذا العام في توفير الأجواء الاحتفالية بأعياد الكريسماس بأقل التكاليف وتاتي مدينة رأس البر أبرز تلك الأماكن لما تتمتع به من إمكان يمكنك قضاء احتفالات الكريسماس بالمجان.