المواطنون يحتفلون برأس السنة الجديدة 2023 فى ميدان وكورنيش أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهد ميدان المحطة وكورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء اليوم، السبت، توافد عدد كبير من المواطنين للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

وحضر المواطنون إلى الميدان وطريق كورنيش النيل، برفقة أسرهم من السيدات والأطفال بالإضافة إلى الشباب، وانتشر بيع طواقى "بابانويل" والبلالين والطربوش على رؤوس الأطفال، وسط اهتمام من محافظة أسوان بتزين وتجميل الميدان استعدادا لهذه المناسبة.

وانتشرت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان بأشجار الزينة والكريسماس ، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة ، علاوة على تعليق كرات الثلج والنجوم المتلألاة باللون الذهبى.

وقدم أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً الوزراء والمحافظين ، بالإضافة إلى الأخوة الأقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة ، مكلفاً بتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والحواجز ، مع السيطرة على حركة سير عربات الحنطور والتوك توك والتروسيكل لإظهار الشكل الجمالى أمام الألاف من الأفواج السياحية التى توافدت على عروس المشاتى للإحتفال بأعياد الكريسماس والميلاد ، مع الإستمتاع بالجولات السياحية للمعالم والمزارات الأثرية ، بجانب مقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفارى والتسوق ، بالإضافة إلى القيام بالجولات النيلية فى طقس دافئ ومشمس ووسط حفاوة وضيافة أهالى المحافظة.

كما وجه أشرف عطية، بنشر الأجواء الإحتفالية من خلال قيام فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والشباب والرياضة بتقديم عروضها الفنية والفلكورية والغنائية أمام المواطنين والأفواج السياحية والزائرين الذين يتواجدوا بجوهرة النيل الساحرة.

وأشار، إلى أنه تم الحرص أيضاً على إبراز البانوراما الجمالية والحضارية من أعمال تطوير وتجميل وتشجير ، كما أعرب محافظ أسوان عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام رخاء وإزدهار لأبناء هذه المحافظة العريقة لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم من خلال إستكمال تنفيذ المشروعات الجارية.

ولفت إلى أهمية التلاحم والتماسك للإسراع بتنفيذ مخطط التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة بعد قرب إنهاء أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل لتصبح أسوان في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث معدلات التنمية والإنماء ، وأيضاً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.