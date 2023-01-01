ديلى ميل: فئران خارقة تحتل البرلمان البريطانى.. وتقرير يؤكد مقاومتها للسموم

كتب إيهاب محمد

توصلت مراجعة رسمية إلى أن البرلمان البريطانى مليء بالفئران الخارقة التى تهرب من الفخاخ وتكون محصنة ضد الطعوم الموضوعة لها، حيث يتم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات كل عام فى محاولة لمكافحة مشكلة القوارض فى وستمنستر، ومع ذلك تستمر الآفات ذات الأرجل الأربعة، وفقا لتقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

يقول التقرير: "طلبت السلطات البرلمانية إجراء مراجعة داخلية للمشكلة التي كشفت أن قتل الفئران التي تجوب مجلس العموم واللوردات أصعب بكثير من قتل القوارض العادية"، وكشفت مراجعة إستراتيجية مكافحة القوارض، التي تم إصدارها بموجب قوانين حرية المعلومات، عن وجود حوالي 600 "صندوق طعم" في مطابخ ومناطق تقديم الطعام في وستمنستر.



تقرير ديلى ميل

لكن يبدو أن الفئران مقاومة للعديد من السموم وتأكد ذلك بعد أن طلبت سلطات مجلس النواب، من جامعة ريدينج، إجراء تنميط الحمض النووي على ذيول الفئران، وجاء في التقرير: "حاليًا، نحن نستخدم brodifacoum في الطعوم.. استخدامنا لمضادات التخثر [السموم] مقيد بشدة بالمستويات العالية من المقاومة في أعداد الفئران في قصر وستمنستر".

وأضاف "في العام الماضي، أجرينا تمرينًا لتحديد سمات الحمض النووي مع جامعة ريدينج على ذيول فئران منزلية الأربعة، تشير النتائج إلى حدوث مقاومة عالية جدًا، ليس فقط لمضادات التخثر من الجيل الأول، ولكن أيضًا لمضادات التخثر ديفيناكوم والبروماديولون"، وتابع: "كل من الطفرات المعروفة L128S وY139C كانت موجودة في ثلاثة من ذيول الأربعة التي تم تحديدها، وواحدة (L128S) كانت موجودة في الفأر الآخر، لذلك لا يمكننا استخدام مضادات التخثر هذه في الموقع".



فأر

فئران البرلمان البريطانى مقاومة للسموم

ويمضي التقرير، الذي تم تجميعه في عام 2020، ليقول إن "السلطات البرلمانية تشتبه في أن الفئران مقاومة أيضًا للديثيالون، والتي ستكون أول حالة مقاومة على الإطلاق لفئران المنزل"، ووفقًا للخبراء، يجب أن يكون الديفيثيالون شديد السمية للجرذان والفئران، حتى لو كانت جرعة صغيرة منه كافية للقتل، يمكن أن يكون ضارًا بالبشر.

هناك أيضًا "مقاومة سلوكية" بين مجموعات الفئران في وستمنستر والتي يقال إنها موجودة منذ حوالي 20 عامًا، مما يجعل من الصعب العثور على الطعم الذي تأكله الفئران.

يشير التقرير إلى أنه: "من الممكن تمامًا أن يكون لدينا فئران إما لن تأخذ الطعوم أو لن تدخل في صناديق الطُعم (هذه الخاصية الأخيرة أصبحت مشكلة متزايدة في أماكن الطعام في جميع أنحاء البلاد)، وفي نوفمبر، ظهر أن تصنيف الصحة الغذائية في البرلمان قد انخفض من خمسة إلى اثنين.

العثور على فضلات الفئران في العديد من مناطق تقديم الطعام في البرلمان

أفادت The Spectator أنه تم العثور على فضلات الفئران في العديد من مناطق تقديم الطعام في البرلمان - مع تسجيل 19 حالة منفصلة من الفضلات، كما ذكر تقرير التفتيش الصحي الصادر عن مجلس مدينة وستمنستر أن هناك نقصًا في "المراقبة الكافية"، وأشار إلى أن "التنظيف اليومي الشامل" لا يتم بانتظام.

لكن السلطات تقول إن البرلمان "مكان آمن للعمل وتناول الطعام" وتصر على أنها ملتزمة ببرنامج "إنساني وأخلاقي" لمكافحة الآفات، ولطالما اضطر الموظفون في قصر ويستمنستر إلى التعامل مع الفئران في مكاتبهم - مما أجبر بعض العمال على تولي زمام الأمور بأيديهم من خلال توفير الفخاخ، وفي عام 2014 ، أحضرت بيني موردونت - زعيمة مجلس العموم الآن - قطتها الخاصة إلى البرلمان لمعالجة هذه القضية.

شاركت صوراً لقطتها في مكتب مجلس العموم التابع لها على تويتر ، مع تعليق عليها: "مؤمنة كبيرة بالردع الموثوق به ، أنا أطبق المبدأ على مشكلة الفئران في الممر الوزاري السفلي، وتظهر الأرقام الرسمية أن مجلس العموم واللوردات أنفقوا ما مجموعه 64880 جنيهًا إسترلينيًا في 2020/21 على مكافحة الآفات ، انخفاضًا من 149339 جنيهًا إسترلينيًا في العام السابق.

فيما قال متحدث باسم البرلمان البريطاني: "البرلمان مكان آمن للعمل وتناول الطعام، مع وجود عمليات قوية لسلامة الغذاء والنظافة"، وأضاف "نحن ملتزمون بالحفاظ على برنامج إنساني وأخلاقي لمكافحة الآفات، مع التركيز على التدابير الوقائية، وعند الضرورة، استخدام طرق مكافحة مختلفة".