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حياة كريمة.. وحدات متنقلة للتدريب على سوق العمل والسن من 18 لـ 45 سنة

الأحد، 01 يناير 2023 04:00 ص
حياة كريمة.. وحدات متنقلة للتدريب على سوق العمل والسن من 18 لـ 45 سنة وحدات التدريب المتنقلة
كتبت – مرام محمد

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تستعد وزارة القوى العاملة خلال العام الجديد، لإطلاق 12 وحدة تدريب مهني متنقلة جديدة في المحافظات، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً؛ لتخدم أهداف مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي تأتي تنفيذاً وضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 "اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن وحدات التدريب المتنقلة.

 -تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل.

-تستهدف دعم أوائل الخريجين من تلك الدورات على إقامة مشروعات صغيرة لهم.

-تستهدف الوحدات الجديدة، تدريب الشباب على مهن أكثر طلباً في سوق العمل منها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية.

-تتيح وحدات التدريب المتنقلة، خدمة التدريب للشباب حتى محل سكنهم، عن طريق انتقال الوحدات المتنقلة من قرية الى أخرى.

-تقوم "المبادرة" على تدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة.

-يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهني (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه سيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات، أو التسجيل عبر الموقع الرسمية للوزارة.

-اشترطت وزارة القوى العاملة، للحصول على دورات التدريب التحويلي أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

-يحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.

 


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