بورصة الجمال بأسوان.. جولة بسوق دراو أشهر الأسواق بجنوب مصر

أسوان – صلاح المسن

تشتهر مدينة دراو بمحافظة أسوان بوجود سوق الجمال فيها والذي يعد واحدا من أشهر الأسواق على بجنوب مصر، ويضم عددا كبيرا من التجار وساحة لعرض الجمال المميزة، والمدربة، والقوية التي تستطيع التحمل وأداء العمل الشاق المضنى لمساعدة صاحبها ويعد بمثابة بورصة لتجارة الجمال حيث يقصد سوق دراو للجمال تجار من كافة المحافظات وتباع فيه جمال من سلالات مختلفة.

وتعقد بسوق الجمال بدراو الواقع شرق مدينة دراو بعدة كيلو مترات العديد من الأنشطة التجارية في السوق اعتمادا علي تجارة الجمال بمدينة دراو بأسوان منها تجارة الحبال والعقالات التي تستخدم في ربط وتوثيق الجمال أثناء الشحن، وكذلك تجارة الصناعات اليدوية والبدائية التي لا غني عنها لتجار ومربي الجمال بجانب الجلباب والصديري وغيرها من أنواع الملابس الأسوانية والسودانية ومتعلقات الجمال والعصا أو السلم.

وسوق دراو يشهد زخما خاصا، حيث يحضر إليه التجار من كافة محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد، ويعد السوق الأكبر بالمحافظة لاستقبال الإبل القادمة من دولة السودان.

وتخضع الجمال الوافدة للكشف البيطرى للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بأى أمراض، ويتم تحصينها قبل دخولها .

كما يأتي الفلاحون ومربو الثروة الحيوانية للسوق في أيام انعقاده علي مدار الأسبوع لشراء احتياجاتهم من والأدوات الزراعية وأربطة وحبال الجمال والماشية.

ويتواجد بالسوق كبار مزاولي مهنة تجارة الجمال والسماسرة والوسطاء والوكلاء ويشهد السوق حركة بيع وشراء الجمال السودانية لمختلف التجار من محافظات مصر.

ولا يقتصر السوق على الجمال الوافدة مباشرة من السودان فقط، بل أن عملية البيع تتم أيضا علي الجمال التي يرغب التجار بيعها داخل محافظة أسوان. حيث تعد السودان من أكثر الدول التى تعتمد عليها مصر فى استيراد الجمال.

وتعقد علي هامش بسوق الجمال بدراو مزادات الجمال و التعاملات التجارية والمالية لتجار الجمال، وأسعار الجمال تختلف من سوق لأخر حسب حجمها ووزنها والسلالة التي تنحدر منها وتتذبذب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا و يجري بسوق الجمال بدراو المزاد علي عدد من الجمال ويتم الصعود بالسعر للوصول للسعر المناسب وتباع الجمال بسعر اللحم بالميزان.

وسوق الجمال بمدينة دراو بمحافظة أسوان يحتوي علي العديد من أنواع الجمال السودانية مثل سلف عمرة وحمرة الشيخ و سوق الجمال بمدينة دراو يستقبل تجار من جميع المحافظات للتزود باحتياجاتهم من الجمال السودانية، وسوق دراو للجمال والإبل القادمة من السودان وهو السوق الذى يعقد على مدار يومى السبت والأحد من كل أسبوع.

ويكون يوم السبت مخصص للبيع والشراء ما بين الجمال القادمة من السودان وأفريقيا، وتعبر فى رحلتها الحدود المصرية وصولاً إلى محافظة أسوان ومنها إلى القاهرة، بينما يخصص يوم الأحد أكثره للذبح وشراء اللحمة الجملى من الجزارين.

وتنتعش بالسوق حركة تجارة الجمال سواء جمال اللحم أو جمال التسمين حيث يتم بيع وشراء الجمال ومن سوق دراو تشحن رسائل الجمال لمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

ويستقبل سوق الجمال فى دراو، نحو خمسة آلاف رأس كل أسبوع ، ويبدأ وقته من الساعات الاولي من الصباح ويمتد حتى قبل العصر، ويشهد أعداد كبيرة من التجار والمشترين، وأصبح السوق مقصد للسائحين الأجانب، ويوفر السوق فرص عمال مباشرة وغير مباشرة.

جدير بالذكر أن سوق الجمال بمدينة دراو يعد من أكبر أسواق الجمال علي مستوى الجمهورية.



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