انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.. غدا

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، استعداداتها لانطلاق الامتحانات العملية للفصل الدراسي الأول، والتي من المُقرر انطلاقها غدا الاثنين، فيما تبدأ النظرية يوم 9 وتنتهي 22 من يناير الجارى، وذلك بتجهيز اللجان، وتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم عقد لقاءات تعريفية للطلاب لتعريفهم بمختلف نوعيات الأسئلة الامتحانية وكيفية الإجابة عليها، والحرص على تواجد الأطقم الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على متابعة لجنة إدارة الأمن بالجامعة وتفعيل دورهم في تطبيق قواعد العملية الامتحانية الخاصة بحظر التجمعات وتكدس الطلاب، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وعدم الدخول دون إثبات الشخصية، وعدم الدخول بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

وأكد رئيس طيبة التكنولوجية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى داخل الجامعة لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.

وكان قد التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وإيمان درديري، مسؤول رعاية الطلاب بالجامعة، وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بالفوز بعضوية ورئاسة الاتحاد عبر انتخابات أجريت في جو يسوده الشفافية والوضوح، مؤكدا ثقته فيهم بأنهم سيكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن أعضاء الاتحاد، هم قادة المستقبل ولا بد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف لظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب وطالبات الجامعة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تهتم ببناء وصقل الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال خطة الأنشطة الطلابية ، وتحقيق التواصل الفعال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.