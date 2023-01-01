جامعة طيبة التكنولوجية تستعد لتنظيم سلسلة ندوات للتوعية من مخاطر مخدر الشابو

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، لتنظيم سلسلة ندوات ضمن مبادرة للتوعية بمخاطر مخدر "الشابو"، حيث استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، وفدا من مبادرة توعية شباب الجامعات بمخاطر إدمان "الشابو"، لبحث استعدادات تنظيم ندوة تثقيفية توعوية في الجامعة، تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجيلية مع الكنيسة الإنجيلية بطيبة، وبالتعاون مع الأوقاف والأزهر.

واستعرض وفد مبادرة توعية شباب الجامعات بمخاطر إدمان "الشابو"، تفاصيل المبادرة التي تستهدف شباب الجامعات في مدينة طيبة، للتوعية بمخاطر مخدر الشابو الذي يعد أخطر أنواع المخدرات، من خلال عقد ندوة توعوية تثقيفية بمشاركة الأزهر والأوقاف والكنيسة في مارس المقبل، حيث ضم وفد المبادرة كل من؛ القس مايكل موسى، بالكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة، والشيخ حسين عطيتو، إمام بأوقاف الأقصر، وسامح جميل من الكنيسة الإنجيلية بطيبة.

من جانبه رحب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بالوفد وثمن أهمية تلك المبادرة لتوعية الطلاب من خطورة مخدر الشابو بشكل خاص والمخدرات بشكل عام، مؤكدا أن الجامعة تقدم كل الدعم وتضع إمكانياتها المادية والبشرية في خدمة المبادرة.

فيما هنأ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى وأبناء محافظة الأقصر، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، داعياً الله، أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام، مؤكدا أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه، هى صمام الأمن والأمان والاستقرار في إطار نسيج وطني متكامل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهد والعطاء، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد هذه المناسبة، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، متمنيًا كل التقدم للشعب المصري والتوفيق للقيادة السياسية للوصول بمصر إلى بر الأمان، كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة للعمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والإداريين، وجميع منتسبي الجامعة.