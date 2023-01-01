المفوضية الأوروبية تطالب بتنسيق الدول لمواجهة انتشار كورونا في الصين

فاطمة شوقى

بعد ثلاث سنوات من بدء جائحة فيروس كورونا في الصين ، أصبح توسع الحالات في الدولة الآسيوية السبب في انقسام أوروبا من جديدة بسبب اتجاه بعض الدول لاتخاذ إجراءات لمنع تفشى كورونا ، ونأت بنفسها عن بروكسل الذى لم يتخذ أي إجراءات موحدة حتى الآن.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة ، دول قامت باتخاذ إجراءات جديدة لمنع تفشى كورونا بعد أن اثارة انتشار الفيروس في الصين مرة آخرى جدلا كبيرا، ولذلك فقد طلبت المفوضية الأوروبية تنسيقا مهما للإجراءات الوطنية بين الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبى لمواجهة الطوارئ الخاصة بعدوى فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن بروكسل حتى الآن لم تقدم أي معلومات او خطوات لإجراء التنسيق المحتمل للإجراءات أو تقييم خطورة الوضع، على الرغم من أن المفوضية ستواصل تسهيل المناقشات بين الدول الأعضاء وستكون مستعدة للدعوة الى المزيد من الاجتماعات اذا لزم الامر.

وكانت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة ، قاموا باتخاذ إجراءات فردية بعد انتشار فيروس كورونا في الصين ، وأعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس، اليوم الجمعة، فرض قيود جديدة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على المسافرين القادمين من الصين عقب ارتفاع حالات الإصابة هناك.

وقالت دارياس إنه سيتطلب أن يكون المسافرون القادمون من الصين قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل أو إظهار نتيجة اختبار تثبت سلبية إصابتهم.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أنه بذلك تعد إسبانيا ثاني دولة أوروبية تعلن فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، حيث طالبت إيطاليا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إجراء مسحات للكشف عن الفيروس، وأيضا تسلسل للفيروس للقادمين من الصين.وأعلنت بكين هذا الأسبوع إنهاء فرض الحجر الصحي على الوافدين إلى الصين، ما دفع العديدين في الصين للتخطيط للسفر إلى الخارج.

وردا على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى أنها ستفرض إظهار فحوص كوفيد-19 سلبية على جميع الوافدين من البر الرئيسي للصين.يأتي تحرك واشنطن في أعقاب إعلان إيطاليا واليابان والهند وماليزيا عن اتخاذ تدابير خاصة لمنع دخول متحورات كوفيد جديدة محتملة من الصين.

وكانت إيطاليا أولى الدول في الاتحاد الاوروبى التى فرضت فحوصات كورونا على كل المسافرين القادمين من الصين وذلك من أجل تجنب دخول متحورات جديدة للفيروس إلى البلاد، وذلك بعد أن تم الكشف ان نصف الصينين القادمين الى إيطاليا ، ايجابى كورونا".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في مؤتمر صحفي، إن إيطاليا تتوقع وتأمل، أن يفرض الاتحاد الأوروبي اختبارات فيروس كورونا الإلزامية على جميع الركاب الذين يسافرون من الصين مثلما فعلت روما.