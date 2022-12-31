فحص وعلاج 1946 مريضا في قافلة جامعة سوهاج الطبية المجانية بقرية الرياينة

سوهاج محمود مقبول

تواصل جامعة سوهاج إطلاق قوافلها الطبية العلاجية والتوعوية المجانية بقرى المحافظة، والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشرى، حيث انطلقت القافلة إلى قرية الرياينة بمركز طما، وتم خلالها فحص وعلاج 1946مريض، وذلك على مدار يومين. صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن هذه القوافل تقدم خدمات طبية وعلاجية مميزة للأهالى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وخاصة فى المناطق النائية بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه خلال فعاليات القافلة تم مناظرة 729 مريضاً فى اليوم الأول، و1217 فى اليوم الثانى، مضيفاً انه تم تحويل 89 حالة إلى المستشفى الجامعى على مدار اليومين منهم 33 فى اليوم الأول و56 باليوم الثانى، وذلك لاستكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة لهم.

وأضاف الدكتور مجدى امين القاضى عميد كلية الطب البشرى، أنه شارك فى القافلة 22 طبيبا من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة، أطفال، عظام، نساء وتوليد، رمد، روماتيزم، أنف وأذن وحنجرة، جلدية، نفسية وعصبية والامراض الصدرية.

وأشار الدكتور احمد فتحى النحاس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع إلى أن القافلة تضمنت أيضاً عدداً من الندوات التوعية حاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الصحة العامة وطب المجتمع وقسم طب الأسرة، حيث تناولت هذه الندوات عددا من الموضوعات منها التوعية بقضية الزيادة السكانية والأمراض المزمنة كالسكر والضغط، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، إلى جانب التوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من القضايا الهامة.

ومن الجدير بالذكر أنه حاضر فى تلك الندوات الدكتور أحمد فتحى النحاس وكيل الكلية، وكلاً من الطبيبة سماح الخياط، والطبيبة ميادة أحمد من قسم طب الأسرة، والطبيبة آلاء جمال الدين من قسم الصحة العامة.