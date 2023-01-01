السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بإحراز مخدر الشابو فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم إحراز مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين أثناء سيره فى الطريق العام وبتفتيش المتهم فى أحد الأكمنة عثر بحوزته على 23 جرام من الشابو وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م. ر" 27 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطى الأفيون بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تبلغ لرئيس مباحث مركز المنشاة بنشوب مشاجرة، فانتقل على الفور إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وتم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 31 جراما من مخدر الأفيون بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.