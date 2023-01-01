"التموين" تحرر محاضر للمحال المخالفة بكفر الشيخ.. وضبط كراتين خل فاسد بالقليوبية

المحافظات – محمد سليمان-إبراهيم سالم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الحملات التموينية، اليوم الأحد، التى تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم الزيادة فى أسعارها.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على الأسواق والمحال التجارية، مخابز والمجازر والمحلات التجارية، لمتابعة وضع الأسعار على السلع الغذائية، والتأكد من توافر السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطرى.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيبلا، على الحملات التموينية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطرى وحماية المستهلك، لضبط الأسواق، والتأكد من وضع وإعلان الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتابع على سلامه، رئيس مدينة مسير، الحملات التموينية على المحال والأسواق، للتأكد من وضع الأسعار على السلع، ومدى توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر منوعة للمخالفين.

وأشرف محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازى، على الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والتى أسفرت عن تحرير محضرين، للمخالفين من التجار، موجها باستمرار الحملات التموينية على الأسواق.

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر منوعة للمخالفين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى سياق آخر، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط 300 كرتونة خل طبيعى غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل أحد مصانع الغش التجارى والفساد الذى يقوم بتصنيع وتعبئة خل القصب الطبيعى، ولكنه مغشوش.

تأتى الحملة طبقا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين تحت إشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائى بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بشبين القناطر، بإشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة مديرة الإدارة الصحية بالمرور على أحد مصانع المخللات، وفى وجود أعضاء فريق المتابعة من مديرية الصحة سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وفريق مكتب الأغذية بشبين القناطر، أحمد مختار مراقب أول الأغذية، وعبدالرحمن أبورية مفتش الأغذية ومحمد الدبيس مفتش الأغذية، أحمد متولى مفتش الأغذية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 300 كرتونة خل طبيعى غير مطابق للمواصفات، بإجمالى عدد 3600 زجاجة حيث سبق وسحب عينات من المنتج وتم إرسالها إلى المعامل المركزية ببنها بمعرفة مكتب أغذية شبين القناطر ووردت نتائجها غير مطابقة للمواصفات القياسية لانخفاض نسبة حمض الخليك عن الحدود المقررة.

وتم تحرير محضر للمخالفة على الرغم أن المكان مرخص إلا أنه تم عمل محضر جنحة للقرار 96 للاشتراطات الصحية ؛ وتم عرض محضر الضبط على النيابة العامة للتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الحملات التموينية بالبرلس



حملات تموينية بمدينة مسير



حملات تموينية بمركز بيلا



حملات على الاسواق بسيدي سالم



خملات تموينية ببيلا



متابعة الحملات ببيلا