تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 15.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 684.2 مليون جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 72.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 373 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 31.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 304.5 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 71.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 235.4 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 15.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 198.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 96.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 193.4 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 12.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 150.5 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة"، بحجم تداول 8.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 147.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 5.96 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 130.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول بلغ 3.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 126.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في عام 2022، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.20% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.