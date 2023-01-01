الإحصاء: 12.5% ارتفاعاً فى مستخدمى الانترنت من خلال الموبايل حتى نهاية أكتوبر الماضى

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول ليسجل 69.5 مليون مستخدم حتى نهاية أكتوبر 2022، مقابل 61.8 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.
وبلغ عدد مشتركي التليفون المحمول 99.1 مليون مشترك حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 101.4مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وسجل عدد مشتركى التليفون الأرضي 11.9 مليون مشترك حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 11.1 مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%.
وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الـ USB Modem 2.1 مليون مستخدم حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 2.9 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 27.6%.
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