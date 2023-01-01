اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: 12.5% ارتفاعاً فى مستخدمى الانترنت من خلال الموبايل حتى نهاية أكتوبر الماضى

الأحد، 01 يناير 2023 10:05 ص
الإحصاء: 12.5% ارتفاعاً فى مستخدمى الانترنت من خلال الموبايل حتى نهاية أكتوبر الماضى جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول ليسجل 69.5 مليون مستخدم حتى نهاية أكتوبر 2022، مقابل 61.8 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.
 
وبلغ عدد مشتركي التليفون المحمول 99.1 مليون مشترك حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 101.4مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
 
وسجل عدد مشتركى التليفون الأرضي 11.9 مليون مشترك حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 11.1 مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%.
 
وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الـ USB Modem 2.1 مليون مستخدم حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 2.9 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 27.6%.

حصاد 2022

اخبار الإقتصاد

جهاز الإحصاء

الانرنت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة