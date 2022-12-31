اليوم السابع
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الإحصاء: 28% ارتفاعاً فى قيمة الودائع حتى نهاية أغسطس الماضى

السبت، 31 ديسمبر 2022 10:23 ص
الإحصاء: 28% ارتفاعاً فى قيمة الودائع حتى نهاية أغسطس الماضى جهاز الإحصاء
كتب ـ مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الودائع لدى البنك المركزي لتصل إلى 7.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 مقابل 6 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.
 
وسجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.
 
وبلغت قيمة الودائع غير الحكومية لدى البنك المركزي 6.1 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 79.2 % من إجمالي الودائع مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.
 
صافي الاحتياطي الأجنبي حتى نهاية نوفمبر عام 2022. 
 
• سجلت قيمة صافي الاحتياطي الأجنبي 33.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر عام 2022. 
 
• بلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي 4.6 شهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.

حصاد 2022

اخبار الإقتصاد

جهاز الإحصاء

ودائع البنوك



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