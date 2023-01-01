اليوم السابع
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إصابة شرطيين فى هجوم بساطور بنيويورك خلال احتفالات رأس السنة

الأحد، 01 يناير 2023 05:32 م
إصابة شرطيين فى هجوم بساطور بنيويورك خلال احتفالات رأس السنة الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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هاجم شاب يحمل سلاحا أبيض على شكل ساطور ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الاحتفال بحلول العام الجديد مساء السبت فى نيويورك، حسبما أفادت " روسيا اليوم".
 
وضرب الشاب اثنين منهم فى الرأس قبل أن يطلق شرطى النار على كتفه على بعد نحو ثمانية شوارع من ساحة التايمز، خارج المنطقة شديدة الحراسة.
 
وقالت السلطات إنه تم نقل الشرطيين إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الجمجمة والآخر بجرح شديد، لكن من المتوقع أن يتعافى.
 
كما يتوقع أن يتعافى المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما.
 
وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن المشتبه به اقترب من الضباط من دون أي استفزاز، مضيفة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق بمساعدة هيئات حفظ القانون الفيدرالية.
 
ونقلت صحيفة "نيويورك بست" عن مسؤولين كبار في إنفاذ القانون إن رجال الشرطة يحققون فيما إذا كان المهاجم "متطرفا اعتنق آراء راديكالية مؤخرا"، بناء على منشورات في الإنترنت.

الشرطة الأمريكية

نيويورك

رأس السنة

هجوم بساطور



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