وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليج إيجوروف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى إنه لم تقع انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا.



ولفت إلى أن المركز الروسي سجل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سقوط أربع قذائف، في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، وقذيفة واحدة في محافظة إدلب، وثلاث قذائف في محافظة اللاذقية.