مركز المصالحة الروسى: 6 عمليات قصف من قبل المسلحين فى إدلب

وكالات

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 6 عمليات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء أوليغ يغوروف، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 6 عمليات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

وأشار إلى أن عمليات القصف بمحافظة إدلب أسفرت عن إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح بالقرب من مدينة سراقب.

وذكر أن القوات الروسية والتركية قامت بتسيير دورية مشتركة في محافظة الحسكة، تنفيذا لمذكرة التفاهم الروسية التركية الصادرة في أكتوبر 2019.

وقامت كذلك الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الفصائل الكردية بشمال شرقي سوريا.