اليوم السابع
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أول ضحايا 2023 بأفغانستان.. 8 قتلى و10 مصابين فى انفجار مطار كابول

الأحد، 01 يناير 2023 12:30 م
أول ضحايا 2023 بأفغانستان.. 8 قتلى و10 مصابين فى انفجار مطار كابول العنف فى أفغانستان- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، سقوط 8 قتلى و10 مصابين في التفجير الذى استهدف مطار كابول العسكري صباح اليوم الأحد الموافق 1 يناير لعام 2023.

وتدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان التي مزقتها الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، مما تسبب في مزيد من التعقيدات للإدارة المؤقتة في البلاد.

ويأتي الانفجار بعد ثلاثة أيام من انفجار عبوة ناسفة في تاليقان عاصمة ولاية تخار شمال أفغانستان، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ويعد الهجوم الإرهابي في فندق تديره الصين ، وإطلاق النار على البعثة الدبلوماسية الباكستانية في قلب كابول، والانفجار في مقاطعة بدخشان الذي تسبب في مقتل قائد الشرطة الإقليمية، من بين الأحداث الإرهابية الرئيسية.

وعدم الاستقرار المتزايد في جميع أنحاء المقاطعة سببًا رئيسيًا لسلطات طالبان وأصحاب المصلحة الآخرين لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة وسط هذه الأوقات الصعبة. 


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