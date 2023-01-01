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قتلى وجرحى في انفجار مطار كابول العسكري بأفغانستان

الأحد، 01 يناير 2023 09:57 ص
قتلى وجرحى في انفجار مطار كابول العسكري بأفغانستان حريق في أفغانستان - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أفغانية، إن انفجارا ضخما وقع في مطار كابول العسكري، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، لكنها لم توضح عدد الضحايا.

من جانبه، أكد الانفجار وزير الداخلية في حكومة طالبان عبد النافع تاكور، قائلا: الانفجار وقع صباح اليوم في مطار كابول العسكري، ووقع عددا من القتلى والجرحى".

كما أكد عبد المبين صافي، القائد الأمني لطالبان في تخار، وقوع الانفجار، وقال إن قنبلة وضعت تحت مكتب طاقم إداري محلي في مطار كابول وانفجرت.

ووقع الانفجار بعد أيام من إصابة ومقتل أربعة أشخاص بجروح في انفجار بمدينة طلقان، عاصمة إقليم تخار الشمالي.

وقتل وجرح مئات الأشخاص، من بينهم أفراد أجانب في هجمات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.


مطار كابول

مطار كابول العسكري

طالبان

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كابول



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