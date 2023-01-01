اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أول أيام 2023.. إصابات كورونا فى العالم تقترب من 661 مليون حالة

الأحد، 01 يناير 2023 02:47 م
أول أيام 2023.. إصابات كورونا فى العالم تقترب من 661 مليون حالة كورونا في العالم
أ ش أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 660 مليونا و543 ألفا و327 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و690 ألفا و581 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 100.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و92 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ693 ألفا و853 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و705 وفيات.

 


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