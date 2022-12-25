"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 657 مليون حالة

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 657 مليونا و147 ألفا و870 حالة.



وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و678 ألفا و700 حالة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 100.3 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36 مليون إصابة.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بأكثر من مليون و90 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ692 ألفا و652 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و693 حالة.