مصرع شخص صدمته سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بشخص أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى عند منطقة عبور المشاة بمنطقة المرور، ما أدى إلى وفاة الشخص متأثرا باصابته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز طوخ يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بوفاة شخص صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة المرور بطوخ.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص رقم "ع ق ط "، 7296، قيادة "م م م"، 43 سنة، سائق، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، فوجىء بشخص يدعى "م ا س"، 69 سنة، يعبر الطريق عند منطقة المرور دائرة المركز فصدمة ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.