اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 06:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات اليوم في مصر.. الطماطم تسجل 4 جنيهات

الأحد، 01 يناير 2023 06:00 ص
أسعار الخضروات اليوم في مصر.. الطماطم تسجل 4 جنيهات الخضروات- ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم استقرار أغلب الأصناف حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3 إلى 4 جنيهات  والبطاطس 4 إلى 7.5 جنيه والبصل 4 إلى 6.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5 إلى 6 جنيه، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.
 
وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.5 و 5 جنيه والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات
 
وفي سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدي 3.5 إلى 4.5 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيه والكابوتشي 5 إلى 8 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.
 
 
 
 
 

أسعار الخضار

الخضروات

سعر الخضروات أسعار الخضار والفواكه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة