أسعار الخضر والفاكهة فى غرفة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

تتضمن أسعار الخضروات كالآتى، طماطم فرز أول من 6 : 8، طماطم فرز ثاني من4: 6، طماطم صلصة من 2 :4، بطاطس قلية نمرة 1 من 7 :9، بطاطس قلية نمرة 2 من 5 :7، بطاطس طبخ من 3 :5، بصل، أحمر نمرة 1من 5 :7، بصل احمر نمرة 2 من 3 :5، كوسة نمرة 1 من 8 : 10، كوسة نمرة 2 من 5 :7، خيار بلدي من 6 :8، خيار صوب من 8: 10، خيار نمرة 2 من 4 :6، باذنجان رومي من 6 :8، باذنجان عروس من 6: 8،فلفل حار من 8 :10، فلفل رومي بارد من 10 : 12، فاصوليا من 10 :12، سبانخ من 10 :12، ملوخية من 10 : 12، ليمون من 10 : 12.

كما تضمنت أسعار الفاكهة، برتقال بسرة من 5 :7، كنتلوب من 10: 12، يوسفي كلامنتينا نمرة 1 من 5: 7، يوسفي كلامنتينا نمرة 2 من 3 :5، جوافة نمرة 1 من 8 : 10، جوافة نمرة 2 من 5 :7، بلح رطب اسود من 12 :15، موز بلدي من 10 :13، فراولة بشاير من 13 :16، تفاح مستورد من 20 :30 حسب الجودة وبلد المنشأ.

وأشار على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجاريةبالاسماعيلية، أن هناك إرتفاع طفيف في أسعار الخضروات؛ بسبب انخفاض كمية المعروض في "فاصل العروة " ، ومن المتوقع انخفاض الأسعار بعد الإنتهاء من الفترة الزمنية لفاصل العروة وبداية الموسم الشتوي .

يستمر العمل بقائمة الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالاسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية حتى مسآء الجمعة 23 ديسمبر.