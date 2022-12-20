أسعار الخضر والفاكهة فى غرفة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

أعلن جلال الطاهر، سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، اليوم، الثلاثاء، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها فى أسواق التجزئة بالمحافظة تحت إشراف شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.
تتضمن أسعار الخضروات كالآتى، طماطم فرز أول من 6 : 8، طماطم فرز ثاني من4: 6، طماطم صلصة من 2 :4، بطاطس قلية نمرة 1 من 7 :9، بطاطس قلية نمرة 2 من 5 :7، بطاطس طبخ من 3 :5، بصل، أحمر نمرة 1من 5 :7، بصل احمر نمرة 2 من 3 :5، كوسة نمرة 1 من 8 : 10، كوسة نمرة 2 من 5 :7، خيار بلدي من 6 :8، خيار صوب من 8: 10، خيار نمرة 2 من 4 :6، باذنجان رومي من 6 :8، باذنجان عروس من 6: 8،فلفل حار من 8 :10، فلفل رومي بارد من 10 : 12، فاصوليا من 10 :12، سبانخ من 10 :12، ملوخية من 10 : 12، ليمون من 10 : 12.
كما تضمنت أسعار الفاكهة، برتقال بسرة من 5 :7، كنتلوب من 10: 12، يوسفي كلامنتينا نمرة 1 من 5: 7، يوسفي كلامنتينا نمرة 2 من 3 :5، جوافة نمرة 1 من 8 : 10، جوافة نمرة 2 من 5 :7، بلح رطب اسود من 12 :15، موز بلدي من 10 :13، فراولة بشاير من 13 :16، تفاح مستورد من 20 :30 حسب الجودة وبلد المنشأ.
وأشار على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجاريةبالاسماعيلية، أن هناك إرتفاع طفيف في أسعار الخضروات؛ بسبب انخفاض كمية المعروض في "فاصل العروة " ، ومن المتوقع انخفاض الأسعار بعد الإنتهاء من الفترة الزمنية لفاصل العروة وبداية الموسم الشتوي .
يستمر العمل بقائمة الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالاسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية حتى مسآء الجمعة 23 ديسمبر.
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