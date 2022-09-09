نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى حفل كامل العدد بذكري بليغ حمدي وفايزة أحمد

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء اليوم، أولي الحفلات الفنية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بالموسم الفني الجديد، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

وذلك في حفل كامل العدد للإحتفال بذكري رحيل رموز الإبداع الفني في مصر والوطن العربي الموسيقار الكبير بليغ حمدي وكروان الشرق الفنانة فايزة أحمد .

وشدا نجوم الفرقة ببرنامج متنوع من أجمل ألحان ملك الموسيقي منها موسيقي ألف ليلة وليلة أداء الفرقة الموسيقية، وحدي قاعدة في البيت، قولوا لعين الشمس أداء الفنانة شمس إبراهيم، جانا الهوي، التوبة أداء الفنان كريم زيدان، أنا قلبي إليك ميال، حمال الأسية أداء الفنانة دعاء رجب ،موعود أداء الفنان ياسر سعيد.

وبالفاصل الثاني من الحفل يقدم نجوم الفرقة أجمل ما تغنت به الفنانة فايزة أحمد منها أه يا أسمراني، أنا باستناك أداء الفنانة ندى غالب،متي أشوفك،بهية أداء الفنان السيد وهب الله،لبه يا قلبي،بيت العز أداء الفنانة شروق،أي دمعة حزن أداء الفنان محمد متولي، واختتم نجوم الفرقة الحفل برائعة بليغ حمدى والفنانة الكبيرة شادية"يا حبيبتي يا مصر".

يذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ‏بدأ تأسيسها في يونيو عام 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق ، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

وقدمت الفرقة حفلات فنية ناجحة علي جميع مسارح دار الأوبرا المصريةو لاقت استحسان الجماهير و شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرا.