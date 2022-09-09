مصرع شخص بعد سقوطه من قطار في نجع حمادي بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من القطار على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع مجند شرطة إثر سقوطه من القطار على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي، وتبين مصرع خالد منصور محمد شرقاوي، 22 عاماً، مجند شرطة، من قرية أبو مناع بحري مركز دشنا، إثر سقوطه من القطار 159 المتجه من أسوان إلى القاهرة، على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.