اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص بعد سقوطه من قطار في نجع حمادي بقنا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:34 ص
مصرع شخص بعد سقوطه من قطار في نجع حمادي بقنا جثة ـ أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص  مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من القطار على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع مجند شرطة إثر سقوطه من القطار على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي، وتبين مصرع خالد منصور محمد شرقاوي، 22 عاماً، مجند شرطة، من قرية أبو مناع بحري مركز دشنا، إثر سقوطه من القطار 159 المتجه من أسوان إلى القاهرة، على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي.

 

 تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


حادث قطار

مركز نجع حمادي

مصرع شخص

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة