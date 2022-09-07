رصف منطقة حوض التلاتين وكورنيش ترعة نجع حمادى بحى غرب سوهاج.. صور

قامت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بالتعاون مع مديرية الطرق بمتابعة أعمال رصف منطقة حوض التلاتين، وكورنيش ترعة نجع حمادى، بطول 1200 متر، وبتكلفة 2 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بجميع مراكز ومدن المحافظة، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج أن أعمال الرصف بدأت من منطقة حوض التلاتين مرورا بكورنيش ترعة نجع حمادى، بعرض 20 متر، وطول 1200 متر، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للأعمال الجارية فى الرصف بجميع الشوارع بنطاق الحي؛ للظهور بالمظهر اللائق والحضارى.