محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المخلى سبيلهم اليوم

كتب محمود العمرى

كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن انتهاء إجراءات خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، ونشر عبر صفحته بالفيس بوك اسماء المخلي سبيلهم اليوم:

1- رضا أبو الليل قطب حسين

2- إسلام موسى حسن محمد

3- رافت احمد محمد زكى

4-محمد كمال حسن صالح

5-فتحية محمد إبراهيم ابوزيد

6-عادل عبدالوهاب النجار بغدادى

7-خالد فايز احمد محمد

8-عبدالمؤمن احمد عبدالعال احمد

9- خلف محمد عبدالله عبد اللطيف

10-مصطفى جاد عبد الرجال احمد

11- سيد عبد الفتاح على زيدان الشهدي

12- اسامة محمد محمود محمد فراج

13- رامى محمد جعفر مصطفى

14- ياسر عصام عثمان بليه

15-لؤى محمد محمود على الخولى

16- محمد سعيد محمد محمد حسين

17-عماد صابر محمد كامل

18- يحيى هيكل عز الدين عبدالسلام

19- محمد على لمعى احمد

20- محمد صلاح فهمي عبدالرحيم

21- محمد هلال محمود بدر بدير

22- شريف مجاهد سيد محمد

23- بكر محمد بكر قوت فرج

24-ريمان محمد الحسانى حسن عبدالله

25- سعيد عز الدين نصر شحاته

26- احمد مجدي كمال حافظ

27- بلال عبدالرازق عبدالمقصود عبدالغنى

28-احمد السيد سالم شعوط

29-احمد ماهر عزت محمد

30-احمد السيد احمد سبيع

31-عمرو سعيد رمضان عبد الطيف

32-جرجس سميح زكى عبيد

33 خالد محمد الصابر احمد حوش