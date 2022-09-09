ضبط 3 أطنان ملح مغشوش ونصف طن مبيدات زراعية محظور تداولها بالغربية

الغربية - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة أسفرت الحملة التى قادها وكيل وزاره التموين والتجاره الداخلية بالغربية.

ضمت الحملة ناصر العفيفى ومحمد سعد الخولى والسيد احمد الحوالة المفتشين بادارة الرقابه التموينية بالمديرية أسفرت الحملة عن ضبط 1000 عبوة مبيدات زراعية مقلدة ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام نظرا لخطورتها على الثروة الزراعية بإجمالي كمية قدرها نصف طن.

وتم ضبط عبوات فارغة معدة للتعبئة بحوزة تاجر أسمدة زراعية بمركز السنطة قبل بيعها فى الأسواق المحلية، وضبط 3 أطنان ملح بداخل مطحنة ملح وتعبئة بدائرة زفتى ملح مقلد ومغشوش معبأ فى أكياس تحمل علامات تجارية مملوكه للغير.

كما تم ضبط مخبز بلدى مدعم بدائرة مركز زفتى قام المسئول بتجميع 4 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87،5 % زنة 50 كجم للشكارة بغرض إعادة البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك، تم تحرير محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



المبيدات



الدقيق