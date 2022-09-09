ضبط لصوص سرقوا مجوهرات من منزل بالقاهرة الجديدة بأسلوب كسر الباب

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخران، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المُشار إليها المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبحوزتهم (فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب" وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.