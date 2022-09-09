حفل فنى لرائد الجاز يحيى خليل فى دار الأوبرا بالإسكندرية.. اعرف الموعد

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لرائد موسيقى الجاز في مصر والوطن العربي الفنان الكبير يحيى خليل، وذلك في تمام الثامنة من مساء الجمعة 23 سبتمبر الجارى، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني، والتي تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، من بينها: "بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، والغربة" وغيرها.

كما يقدم مختارات من مؤلفات الجاز العالمية، إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي قام "خليل" بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز.

يشار إلي أن يحيى خليل هو ملك موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وهو أول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة، ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية في مصر والخارج.

تواصلت رحلته الفنية على مدار عقود نجح خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية محلية واجنبية عريضة من مختلف الفئات العمرية.

قدم أكثر من خمسة الآف حفل في 200 مدينة حول العالم ثم عاد الى الوطن بعد جولات فنية ناجحة بالولايات المتحدة شملت حفلا بحديقة شيكاغو هامبولدت بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام وجاءت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى .