كفاح شاب إسكندرانى.. "محمود" طالب يصنع القهوة من خلال برميل أعاد تدويره.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

قصة كفاح جديدة تخرج من محافظة الإسكندرية فهو الشاب " محمود سعيد" الذى مازال طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية واستطاع بتجربته وقصته أن يكون حديث أهالى الإسكندرية خلال الأيام الماضية بعد انتشار صورته وتقييم المواطنين لتجربته المميزة على مواقع التواصل الاجتماعى، يتواجد يوميا فى وسط البلد وتحديدا فى منطقة محطة الرمل شاب فى مقتبل عمره يقف ومعه برميل حديدى كبير يستخدمه كأداه لصناعة القهوة ووضع ادواته فيه بدلا من الكشك أو الشكل التقليدى لكى لا يسبب زحام فى الشارع.

ويقول الطالب محمود سعيد، أنه منذ أن كان عمره 10 سنوات يعمل ويتحمل مسئولية مصاريفه وسط تشجيع من أسرته واشقاءه حتى قرر أن يبيع القهوة واستخدم العجله الهوائية لكن فى فصل الشتاء تسبب له عائق كبير خاصة أن الأدوات كثيرة الخاصة بصناعة القهوة لذلك فكر فى صناعة البرميل.

وأضاف أنه ليس العمل الأول له ولكنه عمل فى أكثر من مجال منذ أن كان عمره 10 سنوات واستطاع أن يتحمل مسئولية العمل والأنفاق على نفسه وسط التشجيع من أسرته واشقاءه على الاستمرار خاصة بعد انتشار صورته وقصته على مواقع التواصل الاجتماعى وإشادة الشباب بتجربته المميزة لكسب الرزق.

وأشار إلى أن البرميل ساعده فى تحقيق حلمه لأنه استطاع أن يستوعب كافة الأدوات الخاصة به كما أنه زوده بعجل حتى يصبح متحرك وليس ثابت، ووضع فى الجزء العلوى رمله وعدد من الديكورات والأدوات النحاسية القديمة التى تلفت الأنتباه وبالفعل لاقت اقبال واعجاب العديد من المواطنين.

وقال أنه يعمل طوال العام وليس فى فترة الأجازة فقط ويستقبل المواطنين يوميا يأتوا خصيصا له حتى يتذوقوا القهوة منه التى يصنعها بكل انواعها باختلاف الأذواق وحقق نجاح كبير واصبح يأتى له عدد كبير من المواطنين خصيصا يوميا، فهو يعمل أمثر من 7 ساعات يوميا ويقف فى مكانه بمنطقة محطة الرمل.

كما أكد أنه لقى حب وتشجيع من الباعه التى تعمل حوله ويشجعونه فور علمهم قصته ويمنون له الخير ولا يواجه اية مضايقات منهم بل بالعكس يشجعونه ويشترون منه يوميا.

وأكد أن فكرة القهوة على الرملة هى فكرة قديمة تتواجد فى المقاهى ولكن ليست معتاده على من يبيعها فى الشارع خاة محبى القهوة يحبونها طازجه وطهيها على نار هادئة لذلك الرمل توفر هذه الميزة مثل القهوة على الفحم ولكن الرمله مذاقها مميزة ومستصاغ لدى العديد من المواطنين.

وقال أنه من محبى القهوة ويتميز فى صناعتها من صغره لذلك قرر أن يعمل فى هذا المجال بعد أن عمل على دراجة هوائية وقرر أن يطور الفكرة ويستكملها بصناعة البرميل واستخدامه "كرماله" ووضع وصناعة عليه القهوة واستخدام المساحة التخزينية الموجودة فيه.

وأشار إلى أنه يدرس التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وبعد بدء الدراسة سوف يستمر عمله ولم يتوقف عنه نهائيا ولكنه سوف ينظم وقته خلال الدراسة فهو فى الفرقة الثانية بقسم التاريخ كما أنه متفوق فى دراسته ويحصل دائما على اعلى الدرجات.

وطالب الشباب بضرورة السعى والاجتهاد والعمل مهما كانت التحديدات حتى يستطيع أن يتحمل المسئولية منذ صغره كما علمته اسرته واصبحوا يشجعونه باستمرار حتى وصل لهذه الفكرة، وأكد أن يستمر فى تطوير فكرته دائما ولن يتخلى عن حلمه فى العمل والسعى حتى يحصل على ما يريده والتوفيق من عنه الله.

محمود سعيد طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية



محمود سعيد طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية



محمود سعيد طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية



محمود سعيد طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية



محمود سعيد طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية



محمود سعيد طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية