حبس عاطل هارب من حكم مؤبد لقتله مهندسا شابا في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل هارب من جناية قتل شاب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من القبض على المحكوم عليه بقضية قتل الشاب حازم أمجد حماد، والهارب من حكم بالمؤبد، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم شبين الكوم، يفيد من تمكن مباحث بندر شبين الكوم بقياده الرائد احمد عرفه رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد عمرو سعد الله معاون مباحث قسم شبين الكوم من القبض علي المحكوم عليه الهارب الذي تم الحكم عليه 25 عاما المقيم بالحي القبلي الذي قام بقتل المهندس الشاب حازم امجد حماد، بناء على توجيهات من اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية ،والعميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية ، وقد تم ضبط المتهم بمسكنه بعد تحريات المباحث والبحث عنه بمعرفه مباحث شبين الكوم وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.