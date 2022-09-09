رفع ما يزيد عن 35 ألف طن من تراكمات القمامة ونواتج الهدم خلال أسبوعين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم رفع (35) ألف و(594) طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري ، جاء ذلك وفق التقرير الذى تلقاه محافظ المنوفية من الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة.

كما تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة خدمات الجمع المنزلى ونقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم ، مشدداً على ضرورة المراجعة الدورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة ، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة.

هذا وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة جهودها في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بكافة أرجاء المحافظة، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمتابعته الدورية لمنظومة النظافة بنطاق المدينة والطريق الرئيس بدراجيل ، فضلا عن متابعة أعمال رفع المخلفات ونواتج التطهير بترعة منية الواط، وكوبري كفر حجازي وتم إزالة كافة التراكمات حفاظا على المظهر العام، فيما تابع رئيس المدينة أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بنطاق الوحدات المحلية بكفر عشما و ساحل الجوابر و كفر الجمالة وطريق " الشهداء/العراقية ".

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال منظومة النظافة بنطاق المدينة ، بالإضافة إلى متابعة أعمال السيارة المكنسية بعدد من الشوارع والميادين العامة لرفع كافة تجمعات الأتربة لتحسين والارتقاء بالمظهر العام ، وفى مدينة منوف ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال السيارة المكنسية بشارع بورسعيد والجيش، فضلا عن متابعة أعمال منظومة النظافة بالوردية المسائية بقرية الحامول وفيشا الكبرى وطريق الحامول / سرس الليان و طريق الأسفلت بمشروع سبل بزاوية رزين وتمهيد وتسوية الطريق من بداية الكوبري بمدخل القرية حتى نهاية الذمام بمدخل شما.

وفى الباجور ، أفادت رئيس الوحدة المحلية إلى أنه تم الإنتهاء من رفع( ١٤) طن من المخلفات بشوارع ) الجيش حتى محطة المحولات، وشارع ٢٣يوليو حتى مطلع الكوبرى العلوى، وشارع بنها حتى كوبرى عوض حسن ،وشارع المقابر و بحرى السكة الحديد من المزلقان حتى كوبرى العطار ، وشارع بورسعيد ، وشارع الجمهورية، وشارع مصر وأمام الساحة الشعبية) ، كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إلى أنه تم رفع (100) طن من تراكمات القمامة من منطقة تيمور وأمام مبنى التأمينات علي الطريق الزراعي ، فضلا عن استمرار أعمال منظومة النظافة بنطاق البر الشرقى وإزالة تجمعات الأتربة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قويسنا.

وفى مركز السادات ، تابع رئيس الوحدة المحلية سير العمل بالمدفن الصحى بكفر داوود وتفقد النوبتجية ومراجعة خطوط سير السيارات المحملة من وإلى المدفن الصحى حفاظاً على الصالح العام ، وكذا متابعة أعمال صيانة الإنارة العامة بعدد من الشوارع بنطاق الوحدة المحلية بالخطاطبة المحطة وتم التأكد من عزل الأعمدة والنزلات الكهربائية حفاظاً على سلامة المواطنين ، كما أشارت رئيس حي شرق شبين الكوم إلى أنه تم رفع (60)طن من تراكمات القمامة بكافة أرجاء الحى وتم متابعة انتظام سير العمل بالمنظومة للتأكد من رفع كافة المخلفات أولاً بأول ونقلها إلى المدفن الصحى بالسادات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .