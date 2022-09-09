بريطانيون يتساءلون عن صلاحية جوازات سفرهم بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كتب خالد إبراهيم

عقب إعلان قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فى بيان صدر أمس الخميس، بدأ بعض البريطانين يتساءلون عما إذا كانت جوازات سفرهم صالحة، حيث أنه مكتوب فى جوازات السفر البريطانية ما يلى: "تطلب وزيرة خارجية صاحبة الجلالة البريطانية وتطلب باسم صاحبة الجلالة جميع الأشخاص المعنيين للسماح لحاملها بالمرور بحرية دون السماح أو إعاقة ومنح حاملها هذه المساعدة والحماية حسب الضرورة".



الملكة إليزابيث

والآن مع وفاة الملكة، هل ما زالت جوازات السفر سارية أم يجب تغييرها؟، هذا هو السؤال الذى شغل الكثيرين من أبناء المملكة المتحدة، وذكر موقع "ميرور"، ستخضع جوازات السفر التى تحمل اسم الملكة لتغييرات فى المستقبل للاعتراف بالملك تشارلز الثالث، ومع ذلك، فمن المحتمل أن جوازات السفر ستحتاج فقط إلى التحديث بمجرد انتهاء صلاحيتها.

ومن المثير للاهتمام أن الملكة لم يكن لديها جواز سفر، منذ إصدار جوازات سفر بريطانية باسمها، لم يكن من المنطقى أن تمتلك واحدا، حيث يحتاج كل فرد في العائلة المالكة إلى جواز سفر، وحتى زوجها الراحل دوق إدنبرة كان لديه جواز سفر.

ليس فقط جوازات السفر، ولكن يجب تحديث أشياء أخرى مثل العملة والطوابع للإشارة إلى وجود الملك على العرش ، وليس الملكة، بالإضافة إلى ذلك ، لن يكون النشيد الوطني للمملكة المتحدة هو "حفظ الله الملكة". وسيعود إلى النسخة الخاصة بالملك الذكر ، وهي "حفظ الله الملك" ، مع تغيير الضمائر داخل الكلمات إلى النسخة الذكورية.