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من طفولتها حتى يوبيلها البلاتينى.. 100 صورة توثق حياة الملكة إليزابيث الثانية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:39 م
من طفولتها حتى يوبيلها البلاتينى.. 100 صورة توثق حياة الملكة إليزابيث الثانية الملكة إليزابيث الثانية
كتبت : شيماء عبد المنعم

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باعتبارها واحدة من أكثر النساء اللواتى تم تصويرهن في العالم، تم توثيق عهد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة عن عمر يناهز 96 عامًا، من خلال عدسات الكاميرات بآلاف الصور المتنوعة خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا، إضافة لبعض اللقطات من طفولتها وشبابها قبل اعتلاء العرش، وفى هذا الصدد، نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى، مجموعة من الصور المذهلة التى توثق حياتها التاريخية، بدءًا من الصورة الأولى في ملابس الحداد السوداء بعد وفاة والدها، مرورًا ببعض اللقطات الخاصة أثناء سيرها برفقة كلابها، إضافة إلى لقطات جولاتها فى الحدائق ومناجم الفحم وتفقد القوات.

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وتتضمن اللقطات المميزة من حياة الملكة إليزابيث، اللحظة التي جلست فيها على كرسي التتويج القديم داخل كنيسة وستمنستر عندما توجت عام 1953، إضافة إلى صورة صاحبة الجلالة وهي تبث أول بث تلفزيوني لها يوم عيد الميلاد على الأمة في عام 1957، وهي خطوة كانت ستردد صداها في كل عام لاحق من حكمها، مع تحول تكنولوجيا التلفزيون.

وتُظهر الصور أيضًا حب الملكة للخيول، حيث يظهرها الكثير على ظهور الخيل أو في السباقات ، بينما يعكس آخرون علاقتها بكلاب فصيل كورجي، كما تُظهر العديد من الصور الملكة مع زوجها المحبوب الأمير فيليب وأطفالهم الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد في مراحل مختلفة من حياتهم المبكرة.

وتظهر إحدى الصور صاحبة الجلالة ودوق إدنبرة على شرفة قصر باكنجهام في عام 1954  بعد عامين فقط من حكمها  مع الأمير تشارلز البالغ من العمر خمس سنوات والأميرة آن البالغة من العمر ثلاث سنوات، كذلك تظهر الصور أيضا جلالة الملكة في وقت لاحق من حياتها ، عندما واصلت أداء واجباتها المقدسة بالرواقية والعزيمة التي اتسمت بها فترة حكمها الطويلة.

5 مايو 1975 ، تقف الملكة بالقرب من شجيرة من خشب البلوط ، زرعتها في حديقة دار الضيافة الحكومية في طوكيو ، بعد أن تم نقلها إلى اليابان من قلعة وندسور. غرس ا
الملكة تقف بالقرب من شجيرة بلوط زرعتها بحديقة دار الضيافة الحكومية في طوكيو عام 1975
 
1957 - في التلفاز الملكة إليزابيث الثانية ، في المكتبة الطويلة في ساندرينجهام ، بعد بث أول يوم عيد ميلاد متلفز للأمة في عام 1957.
الملكة فى التلفاز بعد بث أول يوم عيد ميلاد متلفز للأمة عام 1957
 
احتفلت الملكة بيوبيلها البلاتيني وأصدرت بيانًا أعلنت فيه تتويج كاميلا ملكة الملكة عندما ي
الملكة إليزابيث تقطع تورتة عيد ميلادها
 
احتفلت الملكة بيوبيلها البلاتيني في بداية فبراير ، حيث قطعت كعكة مصنوعة على شرفها ، إلى اليسار ، وأصدرت بيانًا أعلنت فيه تتويج كاميلا ملكة الملكة عندما ي
الملكة إليزابيث الثانية
 
استثمرت الملكة إليزابيث الثانية رسميًا ابنها الأمير تشارلز مع تاج أمير ويلز خلال حفل تنصيب في قلعة كارنارفون في الأول من يوليو عام 1969. وقد حصل بالفعل عل
الملكة إليزابيث الثانية تتوج ابنها الأمير تشارلز رسميا بتاج أمير ويلز
 
أصدر معرض رويال ويندسور للخيول صورة للملكة بمناسبة عيد ميلادها السادس والتسعين في أبريل
أصدر معرض رويال ويندسور للخيول صورة للملكة بمناسبة عيد ميلادها السادس والتسعين في أبريل
 
أطلقت آخر طلقة على بندقية قياسية SA 80 عندما حضرت الذكرى المئوية لجمعية الجيش Rifle Association في بيسلي في 9 يوليو ، 1993
الملكة إليزابيث تطلق النار من بندقة SA 80 عام 1993
 
الاحتفال بعيد ميلاد الملكة في مجلس اللوردات أثناء افتتاح البرلمان في 21 أبريل 1966
الاحتفال بعيد ميلاد الملكة في مجلس اللوردات أثناء افتتاح البرلمان في 21 أبريل 1966
 
الأميرة إليزابيث والأميرة مارجريت
الأميرة إليزابيث والأميرة مارجريت
 
الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والملكة إليزابيث الثانية يستعدان لقص الشريط في المحطة الجديدة لنفق القناة في كوكيل فرنسا في 6 مايو 1994
الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والملكة إليزابيث الثانية في 6 مايو 1994
 
الملكة العقيد العام في فيلق المهندسين الملكيين تبحث من خلال Theodolite أثناء زيارتها لمجموعة مهندسي المسح 42 في ثكنات دينيسون في هيرميتاج في 26 يونيو
الملكة العقيد العام في فيلق المهندسين الملكيين تبحث من خلال Theodolite
 
الملكة ، التي كانت ترتدي الزي العسكري ، في حفلة الحديقة في ساحة المستشفى الملكي في تشيلسي بلندن في 1 يونيو 1967 ، للاحتفال بالذكرى الخمسين للمرأة في الخد
الملكة في حفلة الحديقة في ساحة المستشفى الملكي بلندن في 1 يونيو 1967
 
الملكة أثناء زيارتها لمعرض تشيلسي للزهور في لندن في 24 مايو 1971 ، وهو حدث أساسي في التقويم الملكي. عادة ما تحضر الملكة كل عام ، وقد حصل الأمير تشارلز ، و
الملكة أثناء زيارتها لمعرض تشيلسي للزهور في لندن في 24 مايو 1971
 
الملكة إليزابيث الثانية - وفصيل كورجي بيري - في الصورة مع فريق الرجبي الإنجليزي ، في حفل استقبال في 8 ديسمبر 2003 ، في قصر باكنجهام في لندن للاحتفال بالفو
الملكة إليزابيث الثانية وكلبها من فصيلة كورجي بيرى مع فريق الرجبي الإنجليزى
 
الملكة إليزابيث الثانية تتحدث في مأدبة رسمية في قلعة وندسور في وندسور في 26 مارس 2008 ، في بداية زيارة رسمية للرئيس ساركوزي تستغرق يومين.
الملكة إليزابيث الثانية تتحدث في مأدبة رسمية في قلعة وندسور عام 2008
 
الملكة إليزابيث الثانية تتحدث مع البابا بنديكتوس السادس عشر خلال اجتماع في غرفة الرسم الصباحية في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة في 16 سبتمبر 2010 ، خلال زيار
الملكة إليزابيث الثانية تتحدث مع البابا بنديكتوس السادس عشر
 
الملكة إليزابيث الثانية تتفقد حرس الشرف للقوات الهندية في راشتراباتي بهاوان (قصر نائب الملك والأمانة العامة سابقًا) في وسط نيودلهي الهند في 13 أكتوبر
الملكة إليزابيث الثانية تتفقد حرس الشرف للقوات الهندية في راشتراباتي بهاوان
 
الملكة إليزابيث الثانية تحمل الأمير أندرو أثناء نزهة في بالمورال ، اسكتلندا ، في 8 نوفمبر ، 1960.
الملكة إليزابيث الثانية تحمل الأمير أندرو أثناء نزهة في بالمورال عام 1960
 
الملكة إليزابيث الثانية تزرع شجرة في صندوق نيوماركت لصحة الحيوان في 29 أكتوبر 2009 ، خلال زيارة ملكية احتفلت بعيدها الخمسين كراع للمؤسسة الخيرية
الملكة إليزابيث الثانية تزرع شجرة في صندوق نيوماركت لصحة الحيوان في 29 أكتوبر 2009
 
 
الملكة إليزابيث الثانية تضع إكليلًا من الزهور على أبواب مدرسة دانبلين الابتدائية في 17 مارس 1996 بعد واحدة من أعنف حوادث الأسلحة النارية في تاريخ المملك
الملكة إليزابيث الثانية تضع إكليلًا من الزهور على أبواب مدرسة دانبلين الابتدائية
 
الملكة إليزابيث الثانية تقف بينما الأمير لويس يغطي أذنيه على شرفة قصر باكنغهام بعد حفل Trooping the Colour في Horse Guards Parade خلال احتفالات اليوبيل ا
الملكة إليزابيث الثانية تقف بينما الأمير لويس يغطي أذنيه على شرفة قصر باكنغهام
 
الملكة إليزابيث الثانية جالسة في غرفة ريجنسي بقصر باكنجهام في لندن في 20 أبريل 2006 ، تنظر في بعض البطاقات التي تم إرسالها إليها بمناسبة عيد ميلادها الثما
الملكة إليزابيث الثانية جالسة في غرفة ريجنسي بقصر باكنجهام في لندن في 20 أبريل 2006
 
الملكة إليزابيث الثانية في أسكوت في بيركشاير للملك جورج السادس
الملكة إليزابيث الثانية في أسكوت في بيركشاير للملك جورج السادس
 
الملكة إليزابيث الثانية مع رئيس الوزراء إدوارد هيث والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وزوجته
الملكة إليزابيث الثانية مع رئيس الوزراء إدوارد هيث والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وزوجته
 
الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب ، دوق إدنبرة يطعمان دونا الفيل أثناء زيارتهما ZSL Whipsnade Zoo في مركز الفيل في 11 أبريل 2017
الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق إدنبرة يطعمان دونا الفيل أثناء زيارتهما ZSL Whipsnade Zoo
 
الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة يعيدان زيارة برودلاندز في هامبشاير للاحتفال بذكرى زواجهما الماسية في 18 نوفمبر 2007 ، حيث قضيا ليلة زفافهما قبل 60 عام
الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة يعيدان زيارة برودلاندز في هامبشاير للاحتفال بذكرى زواجهما الماسية
 
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
 
الملكة إليزابيث على البحيرة
الملكة إليزابيث على البحيرة
 
الملكة إليزابيث على العربة
الملكة إليزابيث على العربة
 
الملكة إليزابيث فى شبابها
الملكة إليزابيث فى شبابها
 
الملكة إليزابيث فى شيابها
الملكة إليزابيث فى شيابها
 
الملكة إليزابيث فى صغرها
الملكة إليزابيث فى صغرها
 
الملكة إليزابيث فى طفولتها
الملكة إليزابيث فى طفولتها
 
الملكة إليزابيث وابنها تشارلز وزوجته
الملكة إليزابيث وابنها تشارلز وزوجته
 
الملكة إليزابيث وابنها تشارلز
الملكة إليزابيث وابنها تشارلز
 
الملكة إليزابيث والأمير فيليب يقرأن مجلة
الملكة إليزابيث والأمير فيليب يقرأن مجلة
 
الملكة إليزابيث ورئيس الحكومة البريطانية السابق وينستون تشرشل
الملكة إليزابيث ورئيس الحكومة البريطانية السابق وينستون تشرشل
 
الملكة إليزابيث ورئيس السلطة الفلسطينية دبليو دي بارنيتسون ينظران إلى مجموعة من الصور الملكية من جمعية الصحافة خلال حفل استقبال في جيلدهول ، لندن ، بمناسب
الملكة إليزابيث و دبليو دي بارنيتسون ينظران إلى مجموعة من الصور الملكية
 
الملكة إليزابيث وزوجها فى إحدى المناسبات العامة
الملكة إليزابيث وزوجها فى إحدى المناسبات العامة
 
الملكة إليزابيث وزوجها فى إحدى رحلاتهما
الملكة إليزابيث وزوجها فى إحدى رحلاتهما
 
الملكة إليزابيث وزوجها وأحفادها فى شرفة القصر
الملكة إليزابيث وزوجها وأحفادها فى شرفة القصر
 
الملكة إليزابيق
الملكة إليزابيث فى منجم الفحم
 
الملكة تأخذ مقعدها خلال جنازة زوجها الأمير فيليب في كنيسة سانت جورج في 17 أبريل 2021
الملكة تأخذ مقعدها خلال جنازة زوجها الأمير فيليب في كنيسة سانت جورج في 17 أبريل 2021
 
الملكة تتحدث إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون من قلعة وندسور خلال أزمة كوفيد في 25 مارس 2020
الملكة تتحدث إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون من قلعة وندسور خلال أزمة كوفيد في 25 مارس 2020
 
الملكة تتولى التحية لأفواج الحرس المنزلي خلال احتفال قوات اللون في لندن في 15 يونيو 1985
الملكة تتولى التحية لأفواج الحرس المنزلي خلال احتفال قوات اللون في لندن في 15 يونيو 1985
 
الملكة تجلس على مكتب في غرفة ريجنسي بعد تسجيل بث يوم عيد الميلاد إلى الكومنولث في قصر باكنجهام في 24 ديسمبر 2016
الملكة تجلس على مكتب في غرفة ريجنسي بعد تسجيل بث يوم عيد الميلاد إلى الكومنولث عام 2016
 
الملكة تلتقي بوزراء خدمة الدفاع الجدد والوافدين في قلعة وندسور في 16 فبراير 2022
الملكة تلتقي بوزراء خدمة الدفاع الجدد والوافدين في قلعة وندسور في 16 فبراير 2022
 
الملكة تمشي بين الحشود في اجتماع سباق Royal Ascot في 1 يونيو 1981.
الملكة تمشي بين الحشود في اجتماع سباق Royal Ascot في 1 يونيو 1981.
 
الملكة تنتظر في غرفة الرسم في بالمورال قبل وقت قصير من لقاء زعيمة حزب المحافظين الجديدة ليز تروس ، التي عينتها جلالة الملكة رئيسة للوزراء.
الملكة تنتظر في غرفة الرسم في بالمورال قبل لقاء زعيمة حزب المحافظين الجديدة ليز تروس
 
الملكة جالسة مع كلابها ، في فيرجينيا ووتر ، لمشاهدة المتنافسين ، بما في ذلك الأمير فيليب ، في ماراثون بطولة أوروبا للقيادة في 12 مايو 1973
الملكة جالسة مع كلابها في فيرجينيا ووتر لمشاهدة المتنافسين
 
الملكة في جولة في بورتسموث خلال جولتها في اليوبيل الفضي لبريطانيا في 29 يونيو 1977. احتفلت بمرور 25 عامًا على العرش بجولة مزدحمة في المملكة المتحدة ، وزار
الملكة في جولة في بورتسموث خلال جولتها في اليوبيل الفضي لبريطانيا في 29 يونيو 1977
 
 
الملكة في حفل استقبال ومأدبة في قلعة شارلوتنبورغ في برلين بعد وصولها مع دوق إدنبرة في زيارة لمدة يومين للانضمام إلى احتفالات المدينة بالذكرى السنوية الـ 7
الملكة في حفل استقبال ومأدبة في قلعة شارلوتنبورغ في برلين بعد وصولها مع دوق إدنبرة
 
الملكة في دراستها في بالمورال في 1 سبتمبر 1972 - عام الذكرى الفضية لزواجها. حتى عندما كانت بعيدة عن لندن ، مقيمة في بالمورال أو ساندرينجهام ، كانت تتلقى أ
الملكة تدرس في بالمورال عام 1972 - عام الذكرى الفضية لزواجها
 
الملكة في مباركة دينية لزواج أمير ويلز ودوقة كورنوال في كنيسة سانت جورج في وندسور في 9 أبريل 2005
الملكة في مباركة دينية لزواج أمير ويلز ودوقة كورنوال في كنيسة سانت جورج في وندسور
 
الملكة في معطف جلد النمر في اجتماع سباق سانداون بارك في 23 مارس 1962.
الملكة في معطف جلد النمر أثناء اجتماع سباق سانداون بارك في 23 مارس 1962.
 
الملكة مع بعض من كلابها يسيرون في دورة Cross Country خلال اليوم الثاني من محاكمات Windsor Horse في 17 مايو 1980.
الملكة مع بعض من كلابها يسيرون في دورة Cross Country
 
الملكة مع بقرة من جيرسي تم تقديمها معها في المعرض الريفي في لو بيتي كاتيليت ، سانت جون ، جيرسي ، في 27 يونيو ، 1978. تم تقديم مجموعة غريبة من الحيوانات ال
الملكة مع بقرة من جيرسي تم تقديمها معها فى المعرض الريفي في لو بيتي كاتيليت عام 1978
 
الملكة مع ملكة الموضة آنا وينتور في أسبوع الموضة بلندن في 20 فبراير 2018
الملكة مع ملكة الموضة آنا وينتور في أسبوع الموضة بلندن في 20 فبراير 2018
 
الملكة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في موكب النقل التقليدي على طول المسار في رويال أسكوت في 16 يونيو 1988
الملكة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في موكب النقل التقليدى في رويال أسكوت عام 1988
 
الملكة والأميرة آن في قصر باكنغهام في 26 نوفمبر 1974 ، مع تكريم بعض الأبطال بعد مساعدة آن أثناء محاولة خطفها أثناء عودتها إلى القصر على طول بال مول. عندما
الملكة والأميرة آن في قصر باكنجهام عام 1974 أثناء تكريم أبطال أنقذوها من عملية خطف
 
الملكة والملكة الأم تغادران الكنيسة بعربة تجرها الخيول في منطقة ساندرينجهام نورفولك في 23 يوليو 2000 كانت الملكة قريبة من والدتها التي أسمتها مومياء
الملكة والملكة الأم تغادران الكنيسة بعربة تجرها الخيول في منطقة ساندرينجهام نورفولك
 
الملكة ودوق إدنبرة خلال إجازتهما الصيفية التقليدية في قلعة بالمورال في 26 سبتمبر 1976.
الملكة ودوق إدنبرة خلال إجازتهما الصيفية التقليدية في قلعة بالمورال في 26 سبتمبر 1976.
 
الملكة ودوقة كامبريدج يضحكان معًا أثناء مشاهدة حدث رياضي للأطفال في فيرنون بارك ، نوتنجهام
الملكة ودوقة كامبريدج يضحكان معًا أثناء مشاهدة حدث رياضي للأطفال في فيرنون بارك
 
الممثلة أنجلينا جولي تم تقديمها مع شارة القائد الفخري لأفضل وسام القديس مايكل وسانت جورج للملكة إليزابيث الثانية في غرفة 1844 في قصر باكنجهام في 10 أكتوبر
الممثلة أنجلينا جولي تلتقى الملكة اليزابيث
 
اليزابيث الثانية
اليزابيث الثانية

 

إليزابيث مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وزوجته نانسي في قصر باكنجهام في لندن في 14 يونيو 1989.
إليزابيث مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وزوجته نانسي في قصر باكنجهام في لندن في 14 يونيو 1989.
 
انضمام إليزابيث الثانية إلى The Argyll & Sutherland Highlanders ، الكتيبة الخامسة ، الفوج الملكي في اسكتلندا (5 SCOTS) لالتقاط صورة أثناء زيارتها لثكنات Howe في كانتربري
إليزابيث الثانية تلتقط صورة مع الكتيبة الخامسة فى الفوج الملكي في اسكتلندا
 
انضمت الملكة إلى السيدة سوزان ماكارون لتناول الشاي في منزلها في منطقة Castlemilk في غلاسكو في 7 يوليو 1999 حيث جربت العائلة المالكة نهجًا غير رسمي أكثر
الملكة تتناول الشاي مع سوزان ماكارون في منزلها بمنطقة Castlemilk في غلاسكو عام 199
 
تاريخ 16 يوليو 1991 ، شوهدت الملكة وهي تشير بإصبعها إلى رود لوبرز ، رئيس وزراء هولندا آنذاك ، للجلوس على كرسي فارغ حيث اجتمع قادة دول قمة مجموعة السبع في
شوهدت الملكة وهي تشير بإصبعها إلى رود لوبرز رئيس وزراء هولندا للجلوس أثناء اجتماع قادة دول قمة مجموعة السبع
 
تصوير الملكة بزي أسود أثناء عودتها إلى كلارنس هاوس في لندن. كانت إليزابيث الثانية ملكًا لمدة يوم واحد فقط بعد وفاة والدها الملك جورج السادس
تصوير الملكة بزي أسود أثناء عودتها إلى كلارنس هاوس في لندن بعد وفاة والدها الملك جورج السادس

 

تلتقط الملكة صورًا فوتوغرافية بكاميرا Rollei الذهبية الخاصة بها أثناء زيارتها لجزر بحر الجنوب في توفالو في 26 أكتوبر 1982.
تلتقط الملكة صورًا فوتوغرافية بكاميرا Rollei الذهبية الخاصة بها أثناء زيارتها لجزر بحر الجنوب في توفالو

 

تلوح الملكة إليزابيث الثانية بعد مشاهدة تحليق لطائرة سبيتفاير وإعصار من شرفة قصر باكنجهام للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمعركة بريطانيا في 10
تلوح الملكة إليزابيث الثانية بعد مشاهدة تحليق لطائرة سبيتفاير من شرفة قصر باكنجهام
 
تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية في 20 يوليو 2011 ، خلال زيارة لمشتل النصب التذكاري الوطني ، ستافوردشاير ، حيث وضعت إكليلًا من الزهور بجوار جدار النصب الت
الملكة إليزابيث فى 2011 خلال زيارة لمشتل النصب التذكاري الوطني
 
تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية في زي أصفر لامع أثناء جولة في مسقط أثناء زيارة عمان في 2 مارس 1979
الملكة إليزابيث الثانية في زي أصفر لامع أثناء جولة في مسقط أثناء زيارة عمان في 2 مارس 1979
 
تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية وهي تستمتع بالتجول بعد زيارة مقر الحكومة القديم في فريدريكتون نيو برونزويك في 11 أكتوبر 2002 خلال زيارتها الملكية ا
الملكة إليزابيث الثانية وهي تستمتع بالتجول بعد زيارة مقر الحكومة القديم في فريدريكتون نيو برونزويك
 
تم تصوير الملكة في اليوم التالي لعيد ميلادها الـ 96 ، والذي احتفلت به في ساندرينجهام في 21 أبريل. كان يقودها جون وارن ، مدير سباقات الملكة.
الملكة في اليوم التالي لعيد ميلادها الـ 96 
 
جلالة الملكة تقف على شرفة قصر باكنغهام في اليوم الأخير من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني في أوائل يونيو
الملكة تقف على شرفة قصر باكنغهام في اليوم الأخير من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني في أوائل يونيو

 

حضرت الملكة معرض تشيلسي للزهور في مايو 2022
حضرت الملكة معرض تشيلسي للزهور في مايو 2022

 

رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا يحيي الملكة إليزابيث الثانية وهي تخطو من اليخت الملكي بريتانيا في كيب تاون في 20 مارس 1995 في البداية الرسمية لأول زيارة
رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا يحيي الملكة إليزابيث الثانية
 
ساعد ابنها الأمير أندرو الملكة أثناء مراسم إحياء ذكرى الأمير فيليب في وستمنستر أبي في مارس.
الملكة تستند إلى يد ابنها الأمير أندرو أثناء مراسم إحياء ذكرى الأمير فيليب في وستمنستر أبي

 

شوهدت الملكة ، التي كانت أيضًا قائدة للقوات المسلحة ، تتفقد الكتيبتين الأولى والثانية من حرس كولد ستريم ، في وندسور ، في 22 يونيو ، 1964
الملكة تتفقد الكتيبتين الأولى والثانية من حرس كولد ستريم في وندسور
 
صدمت الملكة حتى أفراد عائلتها من خلال الظهور جنبًا إلى جنب مع بادينغتون بير في رسم لبدء الحفلة البلاتينية في حفلة القصر خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني
الملكة وبادينغتون بير خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني

 

صورة نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب
صورة نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب

 

عرضت على الملكة الوثائق خلال زيارة لجمعية الطوابع الملكية في لندن في 26 نوفمبر 2019
عرضت على الملكة الوثائق خلال زيارة لجمعية الطوابع الملكية في لندن في 26 نوفمبر 2019

 

في 2 مايو 1956 ، زارت الملكة وندسور جريت بارك مع الأمير تشارلز لمشاهدة دوق إدنبرة وهو يلعب لعبة البولو.
في 2 مايو 1956 زارت الملكة وندسور جريت بارك مع الأمير تشارلز لمشاهدة دوق إدنبرة وهو يلعب لعبة البولو.
 
في 2 يونيو 1953 ، تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية وهي ترتدي تاج سانت إدوارد وتحمل الصولجان والعصا بعد تتويجها في وستمنستر أبي. تم نقل التتويج عبر التلفزي
الملكة إليزابيث الثانية وهي ترتدي تاج سانت إدوارد وتحمل الصولجان والعصا بعد تتويجها

 

في 8 يونيو 1963 ، شوهدت تركب على السرج الجانبي في حفل Trooping the Colour
في 8 يونيو 1963 شوهدت الملكة تركب على السرج الجانبي في حفل Trooping the Colour
 
في 15 مايو 1954 ، تم تصوير الملكة ودوق إدنبرة مع الأمير تشارلز والأميرة آن على شرفة قصر باكنغهام بعد عودتهما من جولة الكومنولث.
في 15 مايو 1954 الملكة ودوق إدنبرة مع الأمير تشارلز والأميرة آن على شرفة قصر باكنغهام بعد عودتهما من جولة الكومنولث.

 

في 15 مايو 1954 ، تم تصوير الملكة ودوق إدنبرة مع الأمير تشارلز والأميرة آن على شرفة قصر باكنغهام بعد عودتهما من جولة الكومنولث
الملكة إليزابيث
 
في 16 أبريل 1959. كان الملكة زائرًا متكررًا للحدث الذي استمر ثلاثة أيام لسنوات عديدة
الملكة إليزابيث تحمل الشمسية
 
في 28 نوفمبر 2001 ، تم تصوير الملكة في حانة Queen Vic أثناء زيارتها لاستوديوهات Elstree حيث تم تصوير الصابون EastEnders
الملكة في حانة Queen Vic أثناء زيارتها لاستوديوهات Elstree حيث تم تصوير الصابون EastEnders
 
في الصورة من اليسار ، الملكة الأم ، الملكة إليزابيث الثانية ، الأمير وليام ، الأمير هاري وأمير وأميرة ويلز بعد حفل تعميد الأمير هاري في 21 ديسمبر 1984
الملكة الأم  والملكة إليزابيث الثانية والأمير وليام والأمير هاري وأمير وأميرة ويلز بعد حفل تعميد الأمير هاري عام 1984
 
في صورة بتاريخ 18 مايو 1961 ، تظهر الملكة وهي تركب في قلعة وندسور مع الأمير الصغير تشارلز
في صورة بتاريخ 18 مايو 1961 تظهر الملكة وهي تركب في قلعة وندسور مع الأمير الصغير تشارلز
 
قامت الملكة إليزابيث الثانية بمسح المشهد في أعقاب الحريق في قلعة وندسور في 21 نوفمبر 1992. أطلق عليها الملكة نفسها لقب annus horribilis
قامت الملكة إليزابيث الثانية بمسح المشهد في أعقاب الحريق في قلعة وندسور في 21 نوفمبر 1992
 
لأول مرة في الصين الزوجان الملكيان في ممر بيدالينج ، على سور الصين العظيم ، في اليوم الثالث من زيارتهما الرسمية للصين في 14 أكتوبر ، 1986.
لأول مرة في الصين الزوجان الملكيان في ممر بيدالينج على سور الصين العظيم
 
لملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة يزوران الرئيس الهندي زيل سينغ في قصره في نيودلهي في 17 نوفمبر 1983.
لملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة يزوران الرئيس الهندي زيل سينغ في قصره في نيودلهي في 17 نوفمبر 1983
 
مرتدية ملابس المناجم الملكة ترتدي بدلة المرجل البيضاء ووشاحًا وخوذة أمان في زيارة إلى منجم الفحم في Rothes Colliery في فايف في 1 يوليو 1958
الملكة ترتدى ملابس المناجم 
 
وصول جلالة الملكة إلى قلعة بالمورال لبدء إجازتها الصيفية في 21 يوليو
وصول جلالة الملكة إلى قلعة بالمورال لبدء إجازتها الصيفية في 21 يوليو
 
وضعت الملكة إكليلا من الزهور في نصب Neue Wache التذكاري ، وهو نصب تذكاري لضحايا الحرب والاستبداد في برلين في 2 نوفمبر 2004 ، في بداية زيارة الدولة التي اس
الملكة تضع إكليلا من الزهور في نصب Neue Wache التذكاري
 
يوم الأسرة بالخارج في الصورة من اليسار ، الملكة إليزابيث الثانية ، والطفل الأمير إدوارد ، والأميرة آن ، والأمير أندرو ، والأمير تشارلز ودوق إدنبرة ، في حد
الملكة إليزابيث الثانية والطفل الأمير إدوارد والأميرة آن والأمير أندرو والأمير تشارلز ودوق إدنبرة
 

الملكة اليزابيث

وفاة الملكة اليزابيث

الأمير هاري

الأمير ويليام

الملك تشارلز

Queen Elizabeth

Elizabeth

الملكة اليزابيث الثانية

الملك جورج الثالث



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