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الملك تشارلز الثالث يصل قصر باكنجهام ويستعد لإلقاء خطاب وداع للملكة إليزابيث

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:28 م
الملك تشارلز الثالث يصل قصر باكنجهام ويستعد لإلقاء خطاب وداع للملكة إليزابيث الملك تشارلز
كتب محمد شعلان

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وصل الملك تشارلز الثالث، إلى قصر باكنجهام، استعدادا لإلقاء خطاب على الشعب البريطاني بعد رحيل والدته الملكة اليزابيث الثانية، وصافح تشارلز الثالث الجماهير المحتشدة حول قصر باكنجهام الذين جاءوا لدعمه في مهمته الجديدة.

وكان الملك تشارلز الثالث وصل إلى العاصمة البريطانية لندن، قادما من إسكتلندا، ومن المقرر أن يتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت فى قصر سانت جيمس.

وأطلقت المدفعية البريطانية، 96 طلقة تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعد أن أعلن قصر باكنجهام الجمعة،

وكانت الأسرة الملكية فى بريطانيا، قد أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام.


الملك تشارلز

الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

وفاة الملكة اليزابيث



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