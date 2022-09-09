الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة إليزابيث بسبب العلاقات المتصدعة مع الغرب

كتب: إيهاب محمد

أكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لن يحضر الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، وسط العلاقات المتصدعة بين روسيا والغرب، وقال متحدث باسم الكرملين إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن من سيمثل روسيا في الخدمة التي من المتوقع أن تعقد في 19 سبتمبر، في وستمنستر أبي، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

وأشاد بوتين، يوم أمس، بالملكة على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في تدهور العلاقات بين روسيا وبريطانيا إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، وقال بوتين: إن "أهم الأحداث في تاريخ المملكة المتحدة الحديث مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باسم صاحبة الجلالة".



الملكية اليزابيث وبوتين

وأضاف "لعقود عديدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحق حب واحترام رعاياها، فضلاً عن السلطة على المسرح العالمي، وأتمنى لكم الشجاعة والمثابرة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها، أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأفراد العائلة المالكة وجميع شعب بريطانيا العظمى".

وفي موسكو، اجتمع البعض لتقديم الزهور للملكة خارج السفارة البريطانية على الرغم من موجة الخطاب المناهض للغرب، ورفع علم السفارة نصف الصارى ووقف الناس في الخارج لتقديم تعازيهم للعاهل الذي خدم لفترة طويلة.