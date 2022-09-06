الكرملين: بوتين يعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة سيناريوهات تنمية الاقتصاد الروسى

وقال بيسكوف حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا تراجع هذا العام بنسبة تزيد قليلا عن 2%، مشيرا إلى أن هذه المعدلات أقل من المتوقع.. مضيفا أن عقوبات الغرب جعلت خدمة وحدات ضخ الغاز غير ممكنة وحالت دون إصلاح توربينات "السيل الشمالي"، محملا أوروبا المسؤولية عن ذلك.

وعلى صعيد متصل، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن محاولة تحديد سعر النفط الروسي تحدث تقلبات في سوق الطاقة العالمية.

وأشار نوفاك، عقب الاجتماع الوزاري لأوبك بلس، إلى أن قرار تخفيض إنتاج النفط في أكتوبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميا مرتبط بأوضاع السوق وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقييمات اللجنة الفنية.

ولفت إلى أن الطلب في سوق النفط العالمي يتعافى وسيتجاوز 100 مليون برميل يوميا في العام المقبل، مشيرا إلى أن "أوبك+" ستواصل مراقبتها لوضع السوق بما في ذلك ما يتعلق بالمناقشات في مجموعة السبع حول تحديد سعر النفط الروسي.

وكان وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلون "مجموعة أوبك + " قد قرروا في اجتماعهم الشهري الثاني والثلاثين أمس خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.