الرقابة المالية: 41 شركة تأمين في مصر.. وشطب 235 وسيطا خلال عام

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع أعداد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 13611 وسيط بنهاية يونيو عام 2021 إلى 13376 وسيط بنهاية يونيو عام 2022 بعد شطب 235 وسيط، فيما ارتفع عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) من 93 وسيط فى يونيو 2021 إلى 95 وسيط يونيو 2022، وزاد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) من 23 خبير فى يونيو 2021 إلى 28 خبير فى نفس الشهر من العام الجاري.

فيما تراجع خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعيين) من 359 خبير فى يونيو عام 2021 إلى 318 خبير فى يونيو عام 2022، وكذلك تراجع خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 10 خبراء إلى 9 خبراء، بينما زاد عدد خبراء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 371 خبير فى يونيو 2021 إلى 376 خبير فى يونيو 2022، وزاد عدد الخبراء الاكتواريون (أشخاص طبيعيين) إلى 52 خبير بنهاية يونيو الماضي.

أما بالنسبة لشركات التأمين والأنشطة المساعدة، انخفضت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى من 42 شركة فى يونيو عام 2021 إلى 41 شركة فى يونيو عام 2022، واستقرت عدد مجمعات التأمين عند 6 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق بنهاية يونيو عام 2022.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 وبلغت 27.8 مليار جنيه مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.1%، وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 15%.