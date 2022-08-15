أول قرارات محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد

كتب ــ هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى قراراته بعد توليه المنصب مطلع الأسبوع الماضي، بقيد أسماء 145 وسيط تأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة كوسطاء تأمين بالجهاز الإنتاجي لشركتي مصر لتأمينات الحياة، وجي أي جي بواقع 135 وسيط للأولى، و10 وسطاء للثانية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 وبلغت 27.8 مليار جنيه مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.1%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 10.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 10.76 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 0.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 16.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22.6%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 15%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.96 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 5.7%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.4%.