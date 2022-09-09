ضبط أجوال ملح غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 17 محضرا بمركز الفشن ببنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، برئاسة محمد بكرى رئيس المدينة حملة استهدفت فرض الانضباط بشوارع المدينة وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 18جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 17 محضرا متنوعا بجانب سحب 18عينة لفحصها بمعامل مديرية الصحة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، علاوة على تحرير 3محاضر ذبح خارج المجزر الحكومي.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بحملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمناطق متفرقة من شوارع المدينة وفق خطة العمل، لرفع المخلفات والقمامة، والتي على إثرها تم توريد 110 طن لمصنع السماد العضوي بسمسطا، وإزالة 85 حالة إشغال طريق وإزالة التاندات القماش بشوارع المدينة.