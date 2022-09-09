إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الدراجة البخارية التى يستقلانها بدون لوحات معدنية، على أول وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهما ورعايتهما طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على أول وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف واسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد محمد فاروق 19عام مقيم فاقوس شرقية ومصاب اشتباه كسر بالفخد الأيسر واحمد محمد محمود 19 عام مقيم نفس العنوان ومصاب جرح قطعى بالجبهة واشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.