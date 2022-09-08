الزراعة: العرينى مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية

كتبت أسماء نصار

أصدر الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قرارا بتكليف الدكتور إبراهيم محمد العريني الباحث بمعهد المحاصيل الحقلية مديراً لمحطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية.

جاء ذلك على خلفية قيام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصر اليوم بزيارة مفاجئة إلى المحطة المذكورة وأبدى استيائه من الحالة التي وصلت إليها .

كان قد وجه القصير بمحاسبة المسؤولين عن المحطة المقصرين في عملهم مع ضرورة العمل على رفع كفاءة المحطة خلال شهر واستغلال كافة مساحتها البالغة 123 فدان في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية والاصناف الجيدة من شتلات الزيتون.